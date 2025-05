Рок групата Smokie отбелязва 50 години на сцената с концерти в Бургас и Варна

Английската рок група Smokie ще включи Бургас и Варна в турнето си, с което отбелязва 50 години на сцената. В два последователни дни - на 8 и 9 юли, формацията ще посети летните театри на двата големи морски града, съобщават организаторите на гостуването им в България.



Концертите са част от турнето, озаглавено“Legendary Smokie - 50 Years of Music Tour 2025. С него групата, основана през 1975 г. в Брадфорд, отбелязва своята половинвековна история, в която има издадени 26 албума, над 30 сингъла и над 30 милиона продадени копия.



Сред най-популярните им хитове са песни като Don't Play Your Rock'N'Roll To Me, I Can't Stay Here Tonight, If You Think You Know How To Love Me, "Needles and Pins" и Living Next Door To Alice.

В актуалния състав на групата са Стив Пинел - барабани, Мик Макконъл - соло китара и беквокали, Пийт Линкълн - вокалист и ритъм китара, Мартин Булард - клавишни и Люк Булард - бас китара и беквокали.