Астро и нощна фотография показва изложбата „20 секунди светлина“

До 22 юни продължава изложбата „20 секунди светлина“ на Михаил Минков. Тя е подредена на оградата на гробницата на княз Александър I Батенберг, съобщават от фондация „Фотофабрика“. Това е и първото събитие от едноименния фестивал тази година.

Селектираните кадри са дебютна изложба под открито небе за автора.

„Астрофотографията прави невидимото за окото видимо и разкрива красотата на звездното небе. Винаги съм бил очарован от звездите, дори мога да кажа, че като дете подхождах със страхопочитание към нощното небе. През последните четири години посветих голяма част от свободното си време на това да улавям магията на нощното небе и по-специално на Млечния път. Да стоиш под арката на Млечния път през топла лятна нощ, заобиколен от звуците на щурците и аромата на лавандула, е преживяване, което трудно може да се опише или забрави“, казва Михаил Минков.

Михаил Минков е носител на много награди от международни конкурси за астро и нощна фотография. През 2020 г. Astronomy Picture of the Day на НАСА избира негов кадър. Две години по-късно, печели второ място в конкурса Astronomy Photographer of the Year, ръководен от Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон. През 2023 и 2024 г. е избран за един от 25-имата най-добри фотографи на Млечния път в света в конкурса Milky Way Photographer of the Year. Гост лектор е, обучаващ и водещ на работилници по астрофотография. Негови кадри са споделяни от световни медии, сред които National Geographic, BBC Earth, Forbes, The Times, The Guardian.