Лили Иванова и Георги Христов вдъхновяват британски артист

Британският артист Джими Тюрел показа в изложба впечатленията си от едномесечната му резиденция в България. Нещата могат да бъдат разгледани до 13 май в пространството на L44, съобщават организаторите.

По думите им авторът е познат с работата си по музикални проекти за имена като The Rolling Stones, The Chemical Brothers, Elvis, Beck, ACDC и The Prodigy – както и с комерсиална работа за брандове като Chanel, Nike, Lexus, The New York Times, Vanity Fair.

„Използвайки града като своеобразен жив архив, Тюрел изследва пазари, книжарници, антиквариати и скрити кътчета, търсейки истории, символи и знаци, които разкриват душата на България. Така се оформят пет основни теми: сгради, предмети, книги, грамофонни плочи и фотографии. Във всяка категория той събира по десет обекта, които впоследствие трансформира в пет мащабни колажни произведения. В тези творби добре познати български образи и символи – като Георги Христов, Лили Иванова, приказката за Гъбарко и други, се преосмислят през ярката призма на Тюрел“, разказват организаторите.

Иконографията от социалистическата епоха се смесва със западната поп култура, създавайки, както ги определя автора, сюрреалистични хибриди, които са едновременно интимни и универсални. Резултатът е визуален свят, където пънк среща глам в контекста на соца, а историята се интерпретира чрез езика на колажа.

Джими Тюрел е британски артист и видео режисьор. В практиката си той комбинира аналогови и дигитални техники. Неговото творчество е израз на любов към ръчно направеното и експресивното. Възпитаник е на Central Saint Martins School of Art – един от най-престижните художествени университети в Лондон. Работата му изследва връзките между изкуство, музика и поп култура, често с критично и провокативно послание.

/ДД