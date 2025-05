Днес е премиерата на авторския моноспектакъл на Маргарита Костова - „Улица „Радост“

Класическото изкуство среща независимата сцена в „Топлоцентрала“ през май, съобщават от културния център.

Програмата ще започне с премиерата на авторския моноспектакъл на Маргарита Костова - „Улица „Радост“, която е днес, 4 май. Спектакълът е изграден върху традициите на уличната клоунада и кукления театър. Един празничен ден се оказва изпълнен с неочаквани ситуации и всичко това се случва на улица „Радост“.

На 8 май гостува авторът, куратор и хореограф Ада Мухина с премиерата How to sell yourself to the West. Театралният пърформанс представя хумористично проучване на точките за продажба, идентичност, предимства и стратегии, които помагат на творците да „творят" на западния арт пазар. Въз основа на собствения си опит, интервюта с куратори, институции, изследвания в архивите на изкуството и истории на художници от различни страни, проектът е представен в Берлин и Париж. Сега идва в София, за да сподели как да станем известни, как да получим награда или поне как след смъртта си да влезем във вечните архиви на изкуството.

На 12 май Fox on Ice представя Orlando trip – кинематографично музикално шоу за митичния герой Орландо и поклон пред великите европейски умове Лодовико Ариосто и Вирджиния Улф. Шоуто е комбинация от пърформанс, концерт и визуализация, която презентира безпроблемния преход между сцена и филм, човек и природа, мъж и жена.

На 18 май е премиерата на музикално-танцовия пърформанс „ЕдноВременно - сюита за танц в сегашно, бъдеще и минало време“с участието на Ирина Голева.

Месецът ще завърши с премиера на танцовия пърформанс „Момент. Тишина“ (30 май). Спектакълът разглежда социалните структури и пълното им заличаване през метафората за деня и нощта, представяйки още едно лице на човека – този на гневния протестиращ, сам срещу всички ограничения.

В афиша за май са и познати заглавия като „Шило“ (3 май), Prima Facie (7 май), „Празна е стаята на удоволствието“ (27 май), „Никога повече понеделник“ (28 май).

/ДД