Боб Дилън ще представи "емоционални" картини в Лондон

Музикантът Боб Дилън ще изложи картини, създадени с „емоционален заряд“ в Лондон, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА. 83-годишният носител на Нобелова награда за литература ще покаже 97 оригинални произведения в галерия Halcyon.

Неговата самостоятелна изложба, озаглавена Point Blank, улавя хора, свирещи на инструменти, двойки, спортисти, както и интериори и пейзажи. Тя е базирана на оригинални скици, създадени между 2021 и 2022 година.

Тези рисунки са били по-късно оцветени, за да се превърнат в „живи и дишащи, с емоционален заряд, а цветовете са използвани като средство за създаване на настроение, като разказвачески инструмент“, казва Дилън. „Идеята не беше просто да се наблюдава човешкото състояние, а да се потопя в него“, добавя той.

Сред рисунките има огледало, в което се отразяват устни, саксофонист, гледащ замислено своя инструмент, и каубой с револвер, висящ на колана му пред изгряващо слънце.

Някои от рисунките са преработени в сини, червени и неутрални монохромни варианти, които може да напомнят за ранния „син период“ на Пабло Пикасо.

Кейт Браун, креативен директор на галерия Halcyon, казва: „Тези творби се усещат като спомени, неуловими прозорци към живота и въображението на един от най-великите разказвачи на истории, живели някога. Хората, които посетят изложбата, ще открият, че творбите провокират въображението“.

Дилън вече е имал изложба в тази галерия със своята Drawn Blank Series, съдържаща графитни рисунки, създадени по време на пътуванията му между Европа и Америка от 1989 до 1992 година и по-късно оцветени.

Той е казвал, че рисуването е начин да „се отпусне и да пренасочи неспокойния си ум“ по време на напрегнатите графици с турнета.

Пол Грийн, президент и основател на Halcyon, казва: „Изминаха почти 18 години, откакто започнахме да работим с Боб Дилън. Беше невероятно изживяване да наблюдаваме как тази културна икона се превръща в толкова признат и важен визуален артист. Тази нова колекция картини усещаме като по-интимна връзка с артиста от всяко негово предишно произведение и е голяма привилегия да я споделим с публиката за пръв път.“

Дилън, носител на 10 награди „Грами“, е един от най-признатите автори на песни. Той бе въведен в Залата на славата на рокендрола през 1988 година. Неговите песни са били записвани над 6000 пъти от различни изпълнители.

Кариерата на Дилън започва през 1962 г. със сингъла Mixed-Up Confusion. Той достига звезден статус с поредица от хитове през 1965 г., включително The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues и Like A Rolling Stone.

Този период от живота му бе изобразен наскоро във филма от 2024 г. „Напълно непознат“, с участието на Тимъти Шаламе в ролята на музиканта. Филмът получи осем номинации за награди „Оскар“ и шест номинации за награди БАФТА.

Безплатната изложба Bob Dylan: Point Blank ще бъде открита на 9 май в Лондон.