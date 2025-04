Режисьорите на „Операция „Сабя“: Страхувахме се, но си давахме сили през цялото време

Страхувахме се, но си давахме сили един на друг през цялото време, че не трябва да спираме. Това казаха Горан Станкович и Владимир Тагич, режисьори и сценаристи на сръбско-българския сериал „Операция „Сабя“, представен тази вечер в София.

„Сабя“ е името на полицейската операция в Сърбия, започнала в първите часове след покушението срещу тогавашния премиер Зоран Джинджич. Той е застрелян от снайперист, докато влиза в сградата на правителството, в Белград, на 12 март 2003 г. Пилотният епизод разказва за драматичните събития от най-новата сръбска и балканска история, свързани с убийството.

„Всеки в Сърбия има мнение по въпроса, няма такъв, който да няма мнение и да не си мисли, че знае повече от теб“, коментира Горан Станкович. По думите на Владимир Тагич темата все още е чувствителна за хората в Сърбия: „Знаехме, че сериалът ще стане хит сред зрителите, тъй като публиката е разделена на две. Все още се правят конспиративни теории, с които се запълват празнините по темата“. Може би, затова премиерата първоначално беше отложена, допълва той.

Както писа БТА, след успеха на стрийминг платформата Max, сериалът ще има своята българска телевизионна премиера по Би Ти Ви. „Агитпроп“ е копродуцент на „Операция „Сабя“, заедно с This and That Productions, RTS (Сърбия), подкрепени от Националния филмов център и Творческа Европа - Програма МЕДИА. Сериалът имаше световна премиера в конкурсната програма на CannesSeries (2024), където спечели наградата за най-добър актьорски състав. Представен е и на кинофестивалите в Сараево, Талин и Бърно, където спечели наградата за най-добър телевизионен сериал.

В сценарния екип са също Дежан Причич, Мая Пелевич и Марян Алчевски. Оператор е Александър Кошутич. Монтажът е на Лазар Предожев, Владимир Радованович и Милена Предич, звукозапис – Момчил Божков, музика – Александър Рандйелович. Участват Драган Мичанович, Милица Гойкович, Любомир Бандович, Лазар Тасич, Златко Бурич, Федя Щукан, Ясна Джуричич, Доля Гавански, Линда Русева и Стефан А. Щерев.