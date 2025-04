Учени от ИМБ–БАН разработиха иновативен метод за проследяване на хромозомите

Учени от Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ към Българската академия на науките (ИМБ–БАН) разработиха иновативен метод, който разкрива движението на хромозомите с невиждана досега точност, съобщиха от пресцентъра на БАН.

Новият метод, наречен FAST CHIMP (Facilitated Segmentation and Tracking of Chromosomes in Mitosis Pipeline), използва комбинация от супер-резолюционна микроскопия и дълбоко машинно обучение, което осигурява безпрецедентна точност при наблюдение на хромозомите в реално време.

Екипът, ръководен от доц. Стойно Стойнов и включващ Румен Стаматов, Соня Узунова, Йоана Кичева, Мария Карабоева и Тавиан Благоев, представи метода, който позволява проследяване на движението на всички човешки хромозоми с висока резолюция през целия процес на митоза. По време на митозата хромозомите се подреждат в делителното вретено, което е критично за правилното разпределение на генетичната информация между дъщерните клетки. Грешки в този процес могат да доведат до хромозомни транслокации, свързани с онкологични заболявания, обясняват от института.

FAST CHIMP разкрива нови аспекти на динамиката на центрозомите и тяхното влияние върху хромозомната архитектура. Изследването представлява значителен напредък в разбирането на триизмерната организация на генома в живи клетки и има потенциал за приложение в молекулярната биология, генетиката и медицината.

От БАН посочиха, че този метод ще улесни по-доброто разбиране на факторите, водещи до неправилно клетъчно делене, което може да предизвика генетични грешки и рак. Той може също така да допринесе за по-точни диагнози и нови терапевтични подходи, както и за създаването на автоматизирани системи за клетъчен анализ и диагностични платформи.

