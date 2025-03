Две български групи откриват концерта на Jinjer в София

Две български групи – O.H. и 8m/s, са избрани от Jinjer, за да открият концерта им в София, съобщават организаторите.

O.H. е създадена в края на 2000 г. Стилово тръгва от ню метъл, вдъхновени от KoЯn, Deftones и Soulfly, а с времето има по-твърдо звучене с дет метъл и хардкор влияния. Групата има участия във фестивали като Hills of Rock, Spirit of Burgas, We Are Going To Мъглиж, September Sun. Била е локален съпорт на имена като Jinjer, Soulfly, Cavalera, Brujeria, Infected Rain. През май 2025 г. предстои издаването на четвъртия им студиен албум. В O.H. са Георги Фотев – вокали, Кирил Кирилов – китари, Даниел Богданов – китари, Михаил Бизеранов – бас, и Никифор (Бамби) Никифоров – барабани.

8m/s е хардкор група, създадена през 2010 г. Започва с вдъхновение от ранните нюметъл и металкор банди като Korn, Unearth и Chimaira, и изгражда свой стил с тежки и мелодични рифове. Финалният ѝ състав се оформя през 2021 г. с присъединяването на Жо Василев. 8m/s е делила сцена с Whitechapel, Rotting Christ, Last Hope, Vendetta. Новият им албум се очаква през есента на 2025 г.

Както писа БТА, украинската метъл група Jinjer гостува у нас на 17 юни в „Маймунарника". Групата е основана през 2009 г. в Донецк, Украйна, и привлича вниманието с вокалите на фронтдамата Татяна Шмайлюк. Освен нея, в състава днес са Роман Ибрамхалилов (китара), Евгений Абдюханов (бас) и Владислав Уласевич (барабани). На 7 февруари 2025 г. Jinjer издадоха своя пети студиен албум, озаглавен Duél.

