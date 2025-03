Днес „БНР топ 20“ ще връчи годишните си музикални награди

„БНР топ 20“ ще връчи музикалните си награди за 2024 г. днес, 20 март, в столичния клуб City Stage, съобщават организаторите.

Българското национално радио (БНР) ще раздаде отличия в шест категории – „Песен с най-висок резултат от гласуването на музикалната редколегия“, „Песен с най-висок резултат от гласовете на слушателите на сайта top20.bnr.bg“, „Най-добър нов дует или колаборация“, „Най-добър изгряващ музикант или дебют“, „Най-дълго заемана първа позиция в регламентирания срок за участие в „БНР топ 20“ и „Награда за принос в българската поп и рок музика“.

Събитието ще е с участието на Папи Ханс, D2, Мария Илиева, Любо Киров, Jeremy?, No more many more и Валери Йорданов, Тома, Славин Славчев и Марта Цветкова, Funkilicious, Ерсин, GABO, Ася Ганкова, Дани Илиева и Антон Котас.

/ ГН