Песни на Джеймс Тейлър ще бъдат използвани в нов мюзикъл

Следващата музикална икона, която ще превърне своите песни в мюзикъл, е Джеймс Тейлър, пише Асошиейтед прес.

Песните на Тейлър ще бъдат използвани в обявения нов мюзикъл Fire & Rain („Огън и дъжд“), който е в процес на създаване по сценарий на драматурга и актьор Трейси Летс и под режисурата на носителя на награда „Тони“ Дейвид Кромър.

Fire and Rain е една от най-емблематичните песни на Тейлър, издадена през 1970 г. във втория му албум Sweet Baby James. Тя достига до № 3 в класацията „Хот 100“ на „Билборд“. Сред другите му хитове са You've Got a Friend и How Sweet It Is.

Засега не се съобщава дата кога новият мюзикъл ще бъде представен за първи път.

Тейлър е носител на шест награди „Грами“ и е член на Залата на славата на рокендрола и на Залата на славата на авторите на песни. Той е първият изпълнител, който има албум в Топ 10 на „Билборд“ през всяко от последните шест десетилетия.

Летс е носител на наградата „Пулицър“ и наградата „Тони“ за написването на „У дома през август“. Сред другите му пиеси са Bug, „Убиецът Джо“, Superior Donuts и The Minutes. Кромър е режисирал вече две от творбите на Летс – Bug и Man from Nebraska.

Тейлър се присъединява към нарастващия списък от музиканти, които са се насочили към Бродуей. Доли Партън например пише нови песни, които да допълнят някои от предишните ѝ хитове, и е съавтор на сценарий, вдъхновен от живота ѝ, за театрален мюзикъл, който трябва да се появи на Бродуей през 2026 г.

Другите големи звезди, които вече са създали мюзикъли, са Елтън Джон, Синди Лоупър, Стинг, Аланис Морисет, Дейв Стюарт, Еди Брикел, Дейвид Бърн и Боно.

БТА припомня, че една от най-големите звезди в момента – Тейлър Суифт, е кръстена именно на Джеймс Тейлър, тъй като е един от любимите изпълнители на родителите ѝ.

Джеймс Тейлър участва заедно с Бионсе в церемонията по встъпването в длъжност на президента Барак Обама през 2013 година.