Научно-практически форум за трансформацията на образованието и за грижата за деца в ранна възраст се състоя в Софийския университет

Научно-практически форум за трансформацията на образованието и за грижата за деца в ранна възраст, организиран от Факултета по педагогика към Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски, се състоя в конферентната зала на СУ. Форумът се организира в партньорство с фондацията Rise България и с фондацията "За нашите деца", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Събитието събра експерти от академичните среди, от институциите и от неправителствения сектор, които обсъдиха актуалните предизвикателства и добри практики в сферата на ранното детско развитие.

Гост-презентатори на събитието бяха доц. д-р Шармейн Бонело и д-р Иванка Шалапатова.

Д-р Шармейн Бонело е старши лектор в Университета на Малта, специализирала е в ранното детско и началното образование. С над 25 години опит в сферата, тя притежава докторска и магистърска степен от Университета в Шефилд, Великобритания. Нейните изследвания обхващат теми за учебни програми, детски права, ранна грамотност, лидерство и качествени педагогически взаимодействия. Съосновател и вицепрезидент е на Асоциацията за ранно детско развитие в Малта. В последната си книга "An Emergent Curriculum for the Early Years in Malta" тя разкрива реални истории от практиката на седем професионалисти, които променят подходите си към взаимодействието с децата. На форума тя представи ценни научни изводи и успешни практики в ранното образование.

Д-р Иванка Шалапатова е бивш министър на труда и социалната политика, дългогодишен лидер е на фондацията "За нашите деца" и е инициатор за създаването на Алианс за ранно детско развитие в България. Тя сподели ефективни модели за работа с родители като партньори в детското развитие.

На събитието присъстваха представители на УНИЦЕФ и на Нов български университет, на фондацията "Конкордия" и на други организации, ангажирани с развитието на образованието и социалната политика.

Форумът привлече преподаватели, студенти, професионалисти и представители на институции, предоставяйки платформа за обмен на знания, опит и добри практики в сферата на образованието и социалната политика, отбелязват от СУ.