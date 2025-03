Певицата Джени от "Блекпинк" издаде дебютния си самостоятелен албум

Преди седем години певицата Джени стана първата изпълнителка от световноизвестната момичешка кей-поп група "Блекпинк", която издаде солова музика. Сега тя става последната, издала дебютен самостоятелен албум, предаде Асошиейтед прес.

Първият солов албум на Джени, англоезичният Ruby - калейдскоп от различно звучене, от днес е на музикалния пазар.

Дебютният сингъл Solo на певицата, издаден през 2019 г., беше продукт на своето време - носталгичен поп с елементи на електронна денс музика и семпли декларативни текстове.

Още тогава Джени изпя, че "гледа на себе си" и ще се "справи сама". Оттогава много неща са се променили, както за нея, така и за групата, но сърцевината на звуковите послания остава същата - себеутвърждаване преди всичко.

Албумът Ruby включва песни като Mantra, ExtraL с изгряващата хип-хоп звезда Доучи, Love Hangover с американския певец и автор на песни Доминик Файк, Twin, Zen, With the IE (Way Up), Start A War, Damn Right с Чайлдиш Гамбино и Кали Учис, Handlebars с Дуа Липа.

Досега Джени е работила само с един продуцент - Теди Парк, който беше синоним на хитовете на "Блекпинк".

Този път певицата си сътрудничи с еклектичен екип, вариращ от Дипло до Ел Гинчо, за да се впусне в изследване на различни аспекти на своята личност.

Като цяло Ruby на Джени е солидно представяне на суперзвездата от "Блекпинк". Песните са силни, разнообразни и носталгични, но може би не са напълно отличителни, според анализаторите. Това все пак не пречи на почитателите й да се вълнуват от бъдещата солова дейност на Джени.

В края на януари беше съобщено, че певицата Джису се присъединила към останалите момичета от "Блекпинк" Джени, Лиса и Розе, подписвайки договор с нов лейбъл за самостоятелните си изяви.