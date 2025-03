Изложба на Веселина Николаева ще бъде открита в София днес

Жената на възраст над 40 години е във фокуса на фотографската изложба „Голямото сбогуване, голямото посрещане“ на Веселина Николаева. Откриването е днес, 7 март, в „Топлоцентрала – куб“, съобщават организаторите.

Фотографиите в експозицията представят различните проявления на жената в социума – през нейната увереност, майчинска грижа, топлина, крехкост, желание за свобода. В поредица от кадри авторката се опитва да улови интимното пространство между езика, социалния пейзаж и тялото на жената „илюзионист“ – жената след 40, посочват организаторите.

„Голямото сбогуване голямото посрещане„ е портрет в думи на един колективен глас, който говори за вътрешния компас на емоционалната ни лоялност. Търсех да уловя и споделя този момент, в който една жена пропуква нормата, очакването, наложения идеал и избира свободата да обича живота и себе си: смирено, вулканично, с тялото си, с ръцете си, с думите си, с изкуството си“, разказва Веселина Николаева.

Общо 26 портрета и 76 текста са включени в изложбата. Проследявайки фрагменти, Николаева добавя: „Какво е един живот без малките радости и свободи на изобретението? В глобализирания свят, светът на образа, на инфантилната консумация, на незабавните отговори на нужди, и илюзията за безкрайна младост, не всички жени след 40 търсят да се харесат. Срещах, слушах и снимах жени след 40, които всеки ден се плезят на това извънредно положение на мизерия, на екзистенциална криза, на идеята за остаряващата жена. Жените не остаряват, намират как да боравят с идеята за остаряващата жена“.

Веселина Николаева завършва Utrecht School of Arts в Нидерлания през 2001 г. и оттогава работи на свободна практика като фотограф. За книгата си „Баба“ получава наградата Grand Prix на четвъртия Международен фестивал по фотография в Лодз, Полша, Descubrimientos Award за най-добър млад фотограф в Мадрид и Canon наградата „Сребърна Камера“ през 2005 г. в Амстердам. Голяма част от проектите ѝ включват фотокнигата като неизменна част от историите, които разказва – School no 7 (2007), Simply a Line (2009), I’m Good I’m Great I’m Wonderful (2013), Yesterday When I Was Little (2014).

