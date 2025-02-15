В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на митрополит Пахомий

В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на Видинския митрополит Пахомий. Ще присъстват българският патриарх Даниил, митрополити от Светия синод и епископи на православната ни църква.

След литургията е предвидено приемане на поздравления от миряните.

Новият Видински митрополит Пахомий беше посрещнат вчера в епархията, при село Сумер, в Монтана и във Видин, където беше въдворен.

С пълно единодушие от 14 гласа Браницкият епископ Пахомий беше избран за Видински митрополит от Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, и от членовете на Светия синод.

На 2 февруари във Видин епархийските избиратели избраха двама кандидати за нов Видински митрополит. Браницкият епископ Пахомий получи 24 гласа, а Мелнишкият епископ Герасим - 18 гласа.

БТА припомня, че Негово Светейшство българският патриарх и Софийски митрополит Даниил беше начело на Видинската епархия до избирането му за глава на Българската православна църква на 30 юни м.г.