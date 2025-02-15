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ОБНОВЕНА В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на митрополит Пахомий

БТА
В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на митрополит Пахомий
В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на митрополит Пахомий
Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Видин,  
15.02.2025 08:00 | ОБНОВЕНА 16.02.2025 08:30
 (БТА)
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В катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин ще бъде отслужена тържествена литургия по повод въдворяването на Видинския митрополит Пахомий. Ще присъстват българският патриарх Даниил, митрополити от Светия синод и епископи на православната ни църква. 

След литургията е предвидено приемане на поздравления от миряните.

Новият Видински митрополит Пахомий беше посрещнат вчера в епархията, при село Сумер, в Монтана и във Видин, където беше въдворен.

С пълно единодушие от 14 гласа Браницкият епископ Пахомий беше избран за Видински митрополит от Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, и от членовете на Светия синод.

На 2 февруари във Видин епархийските избиратели избраха двама кандидати за нов Видински митрополит. Браницкият епископ Пахомий получи 24 гласа, а Мелнишкият епископ Герасим - 18 гласа.

БТА припомня, че Негово Светейшство българският патриарх и Софийски митрополит Даниил беше начело на Видинската епархия до избирането му за глава на Българската православна църква на 30 юни м.г.

/ХТ/

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