Академичното ръководство на Лесотехническия университет посети Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“

Ректорът на Лесотехническия университет (ЛТУ) доц. д-р Христо Михайлов, заместник-ректорът доц. д-р Калин Христов и деканът на Агрономическия факултет проф. д-р Румен Томов посетиха Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (ПГМСС) „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев, съобщиха от екипа на ЛТУ.

На срещата се проведе открит урок по проекта „Иновации в действие" и бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между университета и гимназията.

Срещата премина под мотото "Нека заедно градим бъдещето на българското земеделие".

/ПВ/