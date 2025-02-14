Академичното ръководство на Лесотехническия университет посети Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“

site.btaАкадемичното ръководство на Лесотехническия университет посети Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“
Ректорът на Лесотехническия университет (ЛТУ) доц. д-р Христо Михайлов, заместник-ректорът доц. д-р Калин Христов и деканът на Агрономическия факултет проф. д-р Румен Томов посетиха Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (ПГМСС) „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев, съобщиха от екипа на ЛТУ.
На срещата се проведе открит урок по проекта „Иновации в действие" и бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество между университета и гимназията.
Срещата премина под мотото "Нека заедно градим бъдещето на българското земеделие".
/ПВ/
/АВП/
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