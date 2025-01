Групите Hellion Stone и BoiL свирят заедно в София и Пловдив

Групите Hellion Stone и BoiL свирят заедно на 21 февруари – в Пловдив, и на 22 февруари – в София, съобщават организаторите от Projector Plus.

На концертите, BoiL за първи път ще стъпи на сцената, заедно с оригиналния вокалист Иван Попов-Иво. Боил Каранейчев замени Иво през 2022 г., когато Hellion Stone свириха като съпорт на Godsmack, заради краткото му отсъствие. Сега двамата вокалисти ще обединят сили на живо за първи път. Те ще представят знакови песни на Hellion Stone, но и нова продукция, по която останалите членове на групата – Стефан Стефанов, Иван Стоянов, Атанас Пангев и Мануел Малешков – са работили съвместно с Боил, докато Иво временно е извън сцената.

Новият сингъл на Hellion Stone – A Better Lie, е създаден заедно с BoiL. Видеото е заснето в сградата на Сточна гара, в София и е продукция на дългогодишните творчески партньори на групат от Brain Stock Footage House, начело с режисьора Никола Копаров и оператора Петър Българевеца Димов. Tова е четвъртият им съвместен визуален проект след клиповете към For God’s Sake (2021), акустичната балада Epilogue (2020) и She Tells Me To Be Good (2022).