Актьорът и водещ Конан О'Брайън ще получи наградата за хумор "Марк Твен"

Комикът и водещ Конан О'Брайън беше обявен за най-новия носител на наградата за хумор "Марк Твен", предаде Асошиейтед прес.

Той има 20-годишен стаж като водещ на вечерни предавания, сред които Late Night With Conan O'Brien, The Tonight Show With Conan O'Brien и Conan. Преди да се издигне в телевизията, той гради кариера като сценарист за Saturday Night Live на Ен Би Си и "Семейство Симпсън" на Фокс. Напуска телевизията през 2021 г. и сега води подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

През март О'Брайън, който е на 61 години, ще води церемонията за награди "Оскар" три седмици преди да получи отличието "Марк Твен" във Вашингтон, припомня Асошиейтед прес.

Дебора Рутър, президент на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", в разпространено изявление нарече О'Брайън "майстор на изобретенията..., който постоянно разширява възможностите си в търсене на нови комедийни висоти".

О'Брайън предложи своя собствена гледна точка, като заяви в съобщението, че ще бъде "първият носител на наградата "Марк Твен", отличен не за хумор, а за работата си като капитан на речен кораб".

Той ще бъде почетен на 23 март на специална церемония, на която ще получи бронзов бюст на Твен - емблематичен американски писател и сатирик, чието истинско име е Самюъл Клеменс. Събитието ще бъде излъчвано по Нетфликс, но по-късно ще бъде обявена датата.

Наградата на името известния американски хуморист Марк Твен е учредена през 1998 г. Отличието се връчва от Центъра за изкуства "Кенеди" на личности, чиито социални коментари оказват въздействие върху обществото, сравнимо с това на Твен. Сред предишните му носители са също Джулия Луис-Драйфус, Дейвид Летърман, Лили Томлин, Каръл Бърнет, Джей Лено, Бил Мъри, Тина Фей, Стив Мартин, Еди Мърфи.