Поморие ще отбележи Йордановден с литургии и традиционно изваждане на богоявленския кръст от Черно море

Поморие ще отбележи Йордановден – 6 януари, с традиционно изваждане на богоявленския кръст от Черно море, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Ритуалът ще бъде съпроводен от литургии и велик водосвет в храм "Свето Рождество Богородично" и манастир "Свети Георги". От 10:30 часа от храма ще тръгне литийно шествие до морската алея, откъдето ще се извърши ритуалното хвърляне на светия кръст във водите на Черно море.

От Общината информираха, че при неподходящи метеорологични условия литийното шествие ще бъде до източния плаж, откъдето ще бъде и хвърлянето на кръста. Община Поморие ще уведоми допълнително при промяна.

Желаещите да се включат в ритуала могат да го направят само с предварително записване в църквата "Свето Рождество Богородично" или в манастир "Свети Георги Победоносец", уточняват от общинския пресцентър.

Йордановден ще бъде отбелязан и в Бургас. Записването за участие в ритуала по спасяването на светия кръст ще се извършва в самия празничен ден на моста на централния плаж.