Албумът SOS на Сиза се завърна на първо място в класацията на "Билборд", след преиздаването му в делукс версия с 15 добавени песни, съобщи списанието на сайта си.

Оригиналният албум SOS излезе на 9 декември 2022 г., като съдържаше 23 песни. В сегашната класация са включени продажбите и от двете версии. Миналата седмица SOS беше на 15-о място. Сега е начело за 11-а непоследователна седмица с продадени 178 000 еквивалентни единици. Той води класацията "Билборд 200" десет непоследователни седмици до 4 март 2023 г. Този 22-месечен интервал между две първи места на един албум е най-продължителният в историята на класацията, откакто "Билборд" започва да я публикува редовно всяка седмица през 1956 г. През цялото време албумът SOS на Сиза остава в топ 20, като приключва годината на 6-о място в годишното подреждане за албуми, при трето за 2023 г.

Ако 15-те нови песни от делукс версията на SOS бяха издадени като отделен албум, той също щеше да дебютира начело на класацията със 105 000 еквивалентни единици.

На второ място в класацията на "Билборд" за албуми е лидерът от миналата седмица - Christmas на Майкъл Бубле, със 100 000 еквивалентни единици. Трети е Ultimate Christmas на Бинг Кросби, следван от The Christmas Song на Нат Кинг Коул. GNX на Кендрик Ламар слезе от второ на пето място. Шести е Merry Christmas на Марая Кери.

Тейлър Суифт е на 7-о място с The Tortured Poets Department. Следват саундтракът на мюзикъла "Злосторница" и коледната компилация A Christmas Gift for You From Phil Spector, издадена за първи път през 1963 г. Франк Синатра е на 10-о място с Ultimate Christmas. Легендарният певец се завръща в топ 10 на "Билборд 200" за първи път от август 2012 г., когато албумът Nothing Best the Best от 2008 г. заема трето място.