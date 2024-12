Индийската писателка Киран Десаи ще издаде нов роман за пръв път от близо 20 години

Индийската писателка Киран Десаи, отличена с награда "Букър" за романа си "По пътя на светлината" (The Inheritance of Loss), ще издаде нов роман следващата есен, съобщи Асошиейтед прес.

Книгата The Loneliness of Sonia and Sunny е предвидено да бъде издадена през септември от Хогарт, импринт на "Рандъм хаус пъблишинг груп". От издателството съобщиха, че романът е "завладяваща приказка" за двама индийци, които търсят мястото си в САЩ на фона на лични и исторически събития.

Десаи, която е на 58 години, дебютира в литературата през 1998 г. с "Врява в градината с гуави", комичен разказ за млад мъж, който избира да живее като дърво. Тя се сдобива със световна слава осем години по-късно, когато печели наградата "Букър" и наградата на критиците в САЩ. Когато е отличена с "Букър", Десаи е на 35 години и така става най-младата писателка, отличена с престижния приз, припомня Асошиейтед прес.