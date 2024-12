Кънтри групата Lilly of the West представя днес новия си албум в София

Кънтри групата Lilly of the West представя днес, 1 декември, новия си коледен албум Christmas with Lilly of the West на живо в Art Club Sofia, съобщиха изпълнителите.

Идеята за Christmas with Lilly of the West е на Лили Друмева, която казва, че след 12 албума с групата й в стил кънтри, суинг или блус, е време и за първа коледна селекция.

Празничният репертоар включва обичани евъргрийни като Joy to the World, White Christmas, Winter Wonderland, Silver Bells, Jingle Bells, Rockin’ around the Christmas Tree и други, поднесени с нови аранжименти.

Има също немски и френски класики като Minuit, chretiens на Адолф Адам и Stille Nacht на Франц Ксавер Грубер, госпъл химна Go Tell it on the Mountain, както и емблематичната песен на канадския композитор Леонард Коен – Hallelujah. Записите се осъществяват от Станислав Донев (студио „Ретро“) и Стамен Янев (микс и мастеринг) със специалното участие на гост-музиканти от чужбина, които реализират всичко през лятото.

„За да имаме празничен албум през декември, трябваше да го запишем през юли. Така ми се наложи да пея коледни песни при 37 градуса в студиото, по плажно облекло, но за да има коледен дух и да се усети празничното настроение, си бяхме сложили все пак една елхичка с бял сняг“, казва Лили Друмева.

