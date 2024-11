Групата Crime & Тhe City Solution ще изнесе акустичен концерт в София. Събитието ще е на 2 декември в „Сингълс“, съобщават организаторите.

По думите им идеята на акустичния концерт е песните на Crime & the City Solution да бъдат представени така, както първоначално са били създадени – в приятелска интимна атмосфера, без посредничеството на електричеството – директно от приятели за приятели. Концертът е част от зимното турне на музикантите - Acoustic in Europe. В групата свирят музикантите Саймън Бони (основен вокалист), Бронуин Адамс (цигулка, вокали) и Джошуа Мърфи (китара, вокали).

Crime & Тhe City Solution е основана от Саймън Бони в Сидни през 1977 г. Първата формация обаче се разпада две години по-късно. Групата се сформира повторно през 1983 г. в Лондон, след което издават четири албума в Берлин - Room of Lights (1986), Shine (1988), The Bride Ship (1989) и Paradise Discotheque (1990). През 1987 участват с песента си Six Bells Chime в „Криле на желанието“ на Вим Вендерс. Повторното им разпадане е през 1991 г.

Групата се събира отново през 2012 г. в Детройт. От този период е албумът на музикантите American Twilight (2013), в който свирят Дейвид Юджийн Едуардс от Wovenhand, Александер Хаке от Einstürzende Neubauten и съпругата му Даниеле де Пичото и Джим Уайт – барабанистът на Dirty Three. През различни години в Crime & the City Solution свирят музиканти като Мик Харви, Роуланд С. Хауърд, Крис Хюз.

Последният им издаден албум засега е The Killer (2023). Той е посветен на паметта на Марк Ланеган, който им оказва подкрепа при първите записи в него, разказват организаторите на концерта в София.

/ ГН