Лала Хатауей ще изнесе концерт в София на 19 март 2025 г.

Петкратната носителка на „Грами“ Лала Хатауей идва в България на 19 март 2025 г. Тогава ще бъде първият ѝ клубен концерт в София, съобщават домакините от „София лайв клуб“.

Хатауей ще представи седмия си студиен албум, озаглавен Vantablack. Той е номиниран на предстоящите награди „Грами“ в категория „Най-добър R&B албум“. Номинация е получил и сингълът ѝ No Lie с участието на Майкъл Макдоналд в категорията „Най-добро традиционно R&B изпълнение“.

Vantablack е 16-траков звуков пейзаж, изпълнен с динамични аранжименти и вокали, които надминават човешките възможности, разказват от „София лайв клуб“. Албумът включва участия на артисти като Willow, Rapsody, Common, Майкъл Макдоналд, Phonte, MC Lyte и Джералд Олбрайт.

Vantablack носи името на пигмент, най-тъмният нюанс на черно, създаван някога. Това име пасва идеално на мен и този проект, защото се стремях да направя най-„черния“ запис в историята! И го направих. За мен този албум показва комплексността на това да си чернокож. И го обожавам“, разказва Лала Хатауей.

„Със своите вокални умения, Лала Хатауей е призната като един от най-влиятелните артисти на съвременната сцена. Тя е обожавана както от публиката, така и от легенди като Принс, Стиви Уондър и Хърби Хенкок, които неведнъж са я канили на сцената си“, отбелязват от „София лайв клуб“.

През годините Лала Хатауей е записвала и споделяла сцена с Фарел Уилямс, Кендрик Ламар, Андерсън .Паак, Снуп Дог и др. Тя е артист, който съчетава множество жанрове, и е една от двете изпълнителки, които са печелили „Грами“ за най-добро традиционно R&B изпълнение три пъти, заедно с Бионсе. Певицата е дъщеря на Дони Хатауей. Родена е в Чикаго в музикално семейство. Тя е получила признания от „Билборд“, Vibe, Essence и The New York Times. През 2021 г. песента ѝ Show Me Your Soul попада в краткия списък за най-добра оригинална песен на наградите „Оскар“.

