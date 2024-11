Популярни джаз стандарти и нови импровизации бяха изпълнени във втората вечер на джаз фестивала в Русе. Двудневното събитие включваше концерти в Голямата зала на Доходното здание, последвани от джем сесии в "Макс клуб".

Изпълненията тази вечер започнаха с хърватското дуо Тихомир Хойсак - контрабас и Филип Новосел - тамбура. Към тях се присъедини и словенският барабанист Жан "Джон" Тетичкович, който от години живее и работи в САЩ. Те изпълниха джаз импровизации и стандарти върху традиционна хърватска музика, като включиха и своя визия за "Копаница". На няколко пъти в зададения от тях ритъм беше въвлечена и публиката. Накрая Новосел благодари за подкрепата, която винаги срещат у нас, като отчете, че рядко, особено на запад им се отдава възможност да свирят пред толкова голяма аудитория. В отговор публиката върна изпълнителите на бис.

Бигбенд Русе предложи и традиционен джаз с голям състав от професионални музиканти. Диригентът на формацията Димчо Рубчев спомена отново всички, които са поставили началото на джаз фестивала в Русе, начело с Петър Петров - Парчето през 1975 година.

Популярните солисти Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов, който е и програмен директор на фестивала, изпълниха популярни джаз стандарти и нови интерпретации. Спасов не пропусна да изсвири с Бигбенда емблематичните си "Патешка супа", "Персонификация" и "Добруджанска закачка". Хилда Казасян от своя страна започна с импровизация и на перкусии и продължи с някои от популярните изпълнения от репертоара си, като "I can't give you anything but love" и "Love for sale". Заедно с Васил Петров тя изпя "Живот на колела", композирана от нейния баща Вили Казасян. Петров продължи с "L. A. is My Lady", "Take me to the Moon", "Cheek to cheek", "Ol' Man River". Тримата солисти заедно с Бигбенд Русе след това изпълниха с импровизации песента "Love was made for me and you". Публиката ги върна на сцената за бис, на който те отговориха с песента "Обичам те".

Фестивалът завършва с джем сесия с "Джанер Каптан трио" в "Макс клуб". В триото участват Джанер Каптан - бас, Петър Петров - пиано и Свилен Начев - барабани.

Припомняме, че през първата фестивална вечер на сцената се изявиха музикантите от "Живко Петров трио", последвани от триото на полския пианист Артур Дуткевич. След концертите RJS Quartet откри. джем сесия в "Макс клуб".