Групата "Скорпиънс" ще отбележи 60-ата си годишнина с концерт в Хановер през юли 2025 г.

Германската хард рок група "Скорпиънс" ще отбележи 60-годишнината си с концерт в родния град Хановер на 5 юли 2025 г., предаде ДПА.

"Всички ще се включим", каза певецът Клаус Майне, който е в групата от 1969 г. "Това ще бъде нещо като своеобразен фестивал", добави той.

Сред гостуващите изпълнители ще е британската хеви метъл група "Джудас прийст". Това ще бъде единственият концерт на "Скорпиънс" в Германия догодина.

От групата се надяват да привлекат публика от региона, Германия, Европа и целия свят. "Това ще бъде официален фестивал с много интересни групи и гости", каза Майне.

Китаристът Рудолф Шенкер създава групата през 1965 г. Майне става част от бандата през 1969 г., а китаристът Матиас Ябс се присъединява в края на 70-те години.

Сегашният басист е Павел Мончивода, а барабанист е Мики Дий, бивш член на "Мотърхед".

"Скорпиънс" има редица световни хитове, сред които Rock You Like A Hurricane, Still Loving You и Wind of Change - песен, посветена на края на Студената война.

От началото на следващата година групата ще изнесе концерти в Лас Вегас, последвани от столицата на Мексико и обиколка из Южна Америка, преди да се завърне в Европа, отбелязва ДПА.

Предварителната продажба на билети за концерта в Хановер ще започне в понеделник, като феновете, които са имали билети за отменените концерти в Германия тази година, ще могат да закупят своите по-рано. Изявите не се състояха заради контузия на ръката на Ябс, припомня ДПА.