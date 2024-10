Певицата Лана Дел Рей се е омъжила за Джеръми Дюфрен, показват документи

Певицата Лана Дел Рей и екскурзоводът из блата, обитавани от алигатори, Джеръми Дюфрен са сключили брак в щата Луизиана миналия месец, предаде Асошиейтед прес, като цитира официални документи.

След няколко седмици на спекулации относно статута на връзката им, документ за сключен брак на Дел Рей и Дюфрен е подписан и върнат на съдебните власти в окръг Лафурш, където е внесен миналия петък.

В документа, получен от Асошиейтед прес, като водещ на церемонията е посочен пасторът от Лос Анджелис Джуда Смит, който ожени и Джъстин Бийбър. Петата песен в албума на Дел Рей Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd от 2023 г. е озаглавена Judah Smith Interlude, в която пасторът е представен като съавтор.

На 26 септември сайтът TMZ съобщи, че певицата, родена като Елизабет Улридж Грант, и Дюфрен са получили разрешително за сключване на брак. Асошиейтед прес потвърди, че то е дадено от съдебните власти на окръг Лафурш на 23 септември, но не е върнато и обработен веднага.

В щата Луизиана разрешителните за брак трябва да бъдат върнати от длъжностното лице в службата, която го е издала, в рамките на 10 дни след церемонията, но се правят изключения, заявиха оттам. Срокът на валидност на документа изтичаше в сряда.

На 26 септември, както е посочено в документа, 39-годишната Дел Рей и 49-годишният Дюфрен са сключили брак.

Не е ясно кога двойката е започнала да се среща, но певицата и любимият й имат заедно от 2019 г., когато Дел Рей е участвала в една от обиколките, водени от Дюфрен.

С 11 номинации за награда "Грами" изпълнителката има издадени девет студийни албума и може би е най-известна с хита си Summertime Sadness от албума си Born to Die от 2012 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Представители на Лана Дел Рей не потвърдиха сключването на брак, когато бяха потърсени за коментар миналия месец, и не отговориха на запитване, изпратено от Асошиейтед прес в сряда.