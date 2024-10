Прекомерното изпотяване е свързано с чувствителната кожа, сочи проучване

Прекомерното потене е свързано с чувствителната кожа, сочи проучване, цитирано от ЮПИ. Според изследвания двете неща вървят ръка за ръка.

Екип от учени, ръководен от Адам Фридман от университета „Джордж Вашингтон“ и Линцин Джан от Техническия университет във Вирджиния, използва модели за машинно обучение, за да изследва данни от изследване на повече от 600 души, които се потят прекомерно. Те откриват значителна връзка между прекомерното изпотяване - състояние, известно като първична хиперхидроза и чувствителната кожа.

Хората с първична хиперхидроза се потят четири пъти повече, отколкото е необходимо за охлаждане на тялото дори когато не са изложени на високи температури или не правят физически упражнения. Състоянието засяга специфични области като ръцете, краката, лицето и подмишниците.

Хората с чувствителна кожа често изпитват сърбеж, парене и стягане, когато са изложени на топлина, пот, продукти за грижа за кожата и стрес.

Изследователите са установили, че хората с хиперхидроза са по-склонни да имат чувствителна кожа, отколкото повечето хора. Чувствителността често излиза извън зоните, които се потят прекомерно, което показва, че потта не е причината за чувствителността на кожата им.

„Човек с първична хиперхидроза е по-вероятно да има чувствителна кожа, отколкото обикновените хора, дори в областите, в които няма прекомерно изпотяване“, казва Фридман.

Екипът на Фридман подозира, че връзката е по-сложна, отколкото се е смятало досега. Учените смятат, че е възможно да са замесени необичайни нервни сигнали, свързани с изпотяването.

Проучването показва и следните други резултати - колкото по-тежка е хиперхидрозата, толкова по-голяма е чувствителността на кожата, прекомерното изпотяване най-често се среща в ръцете и респондентите и с двата проблема съобщават за честа чувствителност към продукти, продавани за чувствителна кожа.

Тези нови знания „биха могли да помогнат на дерматолозите да си сътрудничат по-добре с пациентите, да ги образоват, да идентифицират и да се справят с чувствителната кожа при пациентите, страдащи от прекомерно изпотяване, и да подчертаят общите механизми на заболяването, които могат да помогнат за нови подходи за лечение“, допълва Фридман в съобщение на университета „Джордж Вашингтон“.

Резултатите са публикувани в Journal of the Drugs and Dermatology.