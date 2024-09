Американският джаз музикант Бени Голсън почина на 95-годишна възраст

Джаз музикантът Бени Голсън, саксофонист и композитор, почина на 95-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта му е настъпила на 21 септември в неговия дом в Манхатън след кратко боледуване, съобщи дългогодишният агент на твореца - Джейсън Франклин.

По време на музикалната си кариера Голсън работи с някои от най-големите имена в джаза, сред които Дизи Гилеспи, Лайънъл Хамптън и Джон Колтрейн.

Голяма част от репутацията му е изградена не като изпълнител, а благодарение на композициите му, сред които Killer Joe, Along Came Betty, I Remember Clifford, написана през 1956 г. Тогава приятелят му тромпетист Клифърд Браун загива в автомобилна катастрофа на 25-годишна възраст, припомня Асошиейтед прес.

Бени Голсън твори и след като навършва 90 години. Той издаде Whisper Not: The Autobiography of Benny Golson през 2016 г.

Джейсън Франклин, който работи с Голсън в продължение на 25 години, обясни, че джаз легендата спира да свири, когато заради КОВИД-19 през 2020 г. музикантите бяха принудени да преустановят изявите си. Бени Голсън обаче продължава да работи по проекти, като участва в снимките на предстоящия документален филм "Бени Голсън: Поглед отвъд хоризонта".

Според Франклин музикантът е гледал първоначалния вариант на филма преди няколко седмици и го е харесал. "Беше толкова щастлив, че успя да го види", каза той.

Бени Голсън издава десетки албуми като солов изпълнител и като член на различни формации.

Джазменът изигра себе си във филма на Стивън Спилбърг от 2004 г. "Терминалът", в който главният герой, в чийто образ се превъплъти Том Ханкс, пътува до Ню Йорк от измислена източноевропейска страна, за да получи автограф от Голсън. Необходим му е, за да попълни колекцията от подписи на всички 58 джаз музиканти, събрали се за известната снимка A Great Day in Harlem от 1958 г.

Актьорът и музикант Стив Мартин припомни сцената от продукцията в публикация в социалната мрежа "Екс" по повод кончината на Голсън и написа: "Благодаря за страхотната музика".

След смъртта на джазмена, Сони Ролинс остава последният жив участник от тези на фотографията, отбелязва Асошиейтед прес.