Групата No More Many More представя ново видео и сингъл

Алтернативната рок група No More Many More представя нова песен и видео – на 28 септември, на сцената на „Тънка червена линия“, съобщават от Projector Plus.

Тази година No More Many More навършва 11 години на българската музикална сцена и се подготвя да зарадва своите фенове с нов, пети албум, който носи работното заглавие „Тук съм”. Сингълът „Както винаги” е третата песен, която излиза от този проект и дава представа за новите музикални хоризонти, които групата ще разгърне през пролетта на 2025 година, когато се очаква официалното излизане на албума.

Видеото е на Chewbacca, с която бандата традиционно работи. Част от кадрите са заснети в бомбоубежище. Любопитното е, че клипът включва и фенове на групата като герои в него.

В No More Many More са Методи Кръстев – вокали и китара, Радослав Гергов – вокали и ударни, Владислав Иванов, –ударни, Гриша Георгиев – бас, Камен Александров – китара, и Мартин Стоянов-Martist – клавишни.

/ДД