Поморие ще бъде домакин на арт фестивалa Culturama 2024, който пристига за първи път на крайморска сцена

Поморие ще бъде домакин на шестото издание на арт фестивала Culturama 2024, съобщиха организаторите от фондация "Културни перспективи". С това фестивалът с тазгодишен надслов "Water Live – музиката на водата" прави своя дебют на крайморска сцена у нас.

Програмата, посветена на водата, ще се състои на 13 и 14 септември. В нея ще участват артистите от Симфоничен оркестър – Враца и от Константин Костов трио. Ще бъде представена и кинопрожекция за живота и творчеството на бразилския фотограф Себастиао Салгадо, съобщиха организаторите.

Официалното откриване ще бъде с концерт на солистката Ива Кънчева и Симфоничен оркестър – Враца под диригентската палка на Христо Павлов. Те ще поднесат програма от композиции на шестима композитори. Концертът ще бъде на 13 септември на площад "Св.св. Кирил и Методий" пред Народно читалище "Просвета 1888".

На следващия ден – 14 септември, в салона на читалището ще бъде представен френският документален филм "Солта на земята" (The Salt of the Earth) на режисьорите Вим Вендерс и Жулиану Р. Салгаду. Прожекцията проследява живота и творчеството на Себастиао Салгадо, бразилски фотограф и фотожурналист, който в продължение на 40 години документира общества в скрити кътчета по света. Финал на вечерта ще бъде поставен с авторски музикален джаз спектакъл на триото Константин Костов (пиано), Павел Панта (контрабас) и Цезари Конрад (барабани).

По думите на организаторите, целта на събитието е да осигури широк достъп до култура, да променя средата, да провокира и да носи удоволствие от споделеното преживяване. Артикулирането на важна тема, свързана с опазване на околната среда, биоразнообразието и природосъобразния начин на живот, е важен акцент на всяко издание, допълниха те.

БТА припомня, че над 60 артисти от България, Франция и Полша се включиха в лятното издание на Culturama 2024.