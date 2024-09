Ученически музикални банди ще свирят в края на лятната ваканция с известни групи на рок фестивал „над скалите“ на гара Бов

Рок фестивалът aBOVe the Rock ще събере известни групи като „Уикеда“, „Обратен ефект“, Svetlio & The Legends и младите музиканти от ученическите банди „МаринЪ“ и „Сврака“ в края на лятната ваканция - от 13 до 15 септември, в еко комплекс „над скалите“ на гара Бов, съобщиха организаторите.

В първия ден на феста - петък, 13-и, „Уикеда“ ще припомнят хитовите си песни. В събота, 14-и, последователно на сцената ще се качат Doctor`s Gogo Band, Elinor, „Обратен ефект“ и Svetlio & The Legends. На 15 септември, неделя, меломаните ще чуят групата Rejected Mono, както и изпълненията на „Своге Акустик“.

Първото издание на aBOVe the Rock Fest ще бъде открито от група ученици от столицата. Младите музиканти от съвсем новата и засега правеща кавъри банда „МаринЪ“ са на възраст от 15 до 19 години. 17-годишната Марина Ганчева, която е вокалът на групата, учи испански и хуманитарни науки в столично училище. Тя посещава курсове по пеене и китара, но ходи и на тренировки по карате. В същото време смята да изучава медицина. Преди три месеца, с немски и профилирана подготовка по философия завършва, училище завършва басистът на групата Константин-Кирил Йорданов – Косьо. Той вече е студент - 19-годишният Косьо ще прекрачи прага на Музикалната академия „Панчо Владигеров“ с профил „Поп и джаз бас китара“.

Още трима ученици са в бандата. На ритъм китарата се изявява 15-годишният Андрей Георгиев, който учи в паралелка с английски, испански и предприемачество. Той свири също и на пиано, живял е в няколко държави и говори няколко езика.

На барабаните е 15-годишният Борислав Стоичин, който мечтае това да е неговата професия.

На соло китарата е Филип Велков – Фицата, който също е на 15 години и мечтата му е да стане музикант. Баща му - Иван Велков, е един от основателите на P.I.F., заедно с известния музикант Димо Стоянов, припомнят организаторите.

В последния ден на фестивала гостите ще могат да чуят и група „Сврака“, която е изцяло дамска. Вдъхновение за името ,,Сврака” на софийските ученички идва от бабата на басистката на групата - Ралица Станоева, която е едно от най-големите имена в българската графика и плакат, разказват инициаторите на феста. Самата басистка на групата е 16-годишната Марта Илиева, която се занимава с музика от малка.

В „Сврака“ е и Лиа Ивайлова, който е дъщеря на сегашния басист на рок група „Тангра“ Валери Григоров – Рио. 18-годишната Лиа е ученичка в столично училище в чуждоезикова паралелка с италиански език. Вълнува се много от изкуството във всичките му форми и обича да пътува и приключенства. А догодина е твърдо решена да продължи образованието си с цел натрупване на повече опит и нови умения извън арт сферата.

На барабаните е 16-годишната Анастасия Боянова, която споделя, че освен от музика, се интересува от кино и иска да се занимава с режисура, след като завърши.

На китарата е друга 16-годишна ученичка - Моника Пантелеева. Тя е почитател на киното, музиката, но и на политиката. След училище планира да се ориентира в политическата сфера.

Освен музиката, на фестивала са предвидени и други забавления - креативна рисувателна работилничка и арт студио за децата, грижи за външния вид и козметика, дърворезбарски занимания.

Организаторите отбелязват, че събитието е свързано и с благотворителна кауза за събиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за деца с белодробни проблеми.