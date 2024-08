Френската група Reaven представи новия си албум при своето второ гостуване във Велико Търново

Френската група Reaven представи новия си албум For Tomorrow на откритата сцена "Арт лято" във Велико Търново. В старата столица музикантите пристигнаха след участието си на фестивала Open Buzludzha и преди гостуването си на Varna Street Food Park.

На великотърновската публика, сред която имаше и чужденци, Reaven предложиха характерния си инди рок звук с мелодии, преминаващи от акустични версии през танцувални поп мелодии до мощно рок звучене. Четиримата приятели Ромео (вокал и китара), Винс (барабани и бек вокал), Андре (клавир и беквокал) и Руди (бас и беквокал) изсвириха и най-новия си сингъл Never Let Me Go.

Новият албум на групата вече е представен на турнета в 15 европейски страни, а отделни песни са включени в плейлистите на радиостанции от 45 държави, посочиха организаторите на концерта. Във Велико Търново групата гостува за втори път, като част от културната програма на града.

Специално за БТА вокалистът и китарист на Reaven Ромео каза, че групата харесва да свири на подобни места - в случая около внушителни паметници като "Асеневци" във Велико Търново и монументът на връх Бузлуджа. "Това наистина е нещо специално, защото сме заобиколени от история, от природа, от красива архитектура", каза Ромео. "Можеш да усетиш настроението и то дава допълнителна енергия на музиката ни. Това е, което много харесваме в България", добави той.

Ромео разказа, че да покажат своето шоу пред публика за тях е много важно, без значение дали са пътували хиляди километри с кола, както са направили в случая, дали е горещо или студено. Той обясни, че има разлика между това да свирят на концерт или на участие, особено когато пътуват в чужбина. "Няма как да вземем цялата си техника, но се стремим да се представим с най-характерните за нас неща. Това винаги превръща концерта в преживяване", посочи вокалистът на групата. Основната цел на Reaven е да събере хората от целия свят около своето изкуство, всички да си прекарват добре на концертите им и да споделят този специален момент, в който музиканти, публика и музика са заедно извън времето и пространството.

Ромео разказа и за участието на групата във фестивала на Бузлуджа, където Reaven гостуваха за първи път. "Този тип фестивали ни харесват, защото хората се радват и се наслаждават както на изумителните гледки наоколо, така и на музиката. Всички са там, за да си прекарат добре и да усетят смисъла и значението на фестивала, да направят заедно нещо за паметника и за историята. Хората бяха много мили и отдадени на каузата. Качвайки се на сцената, ние чувствахме, че те бяха дошли да си прекарат времето приятно. Сигурен съм, че на Бузлуджа всички се насладиха на фестивала на сто процента, въпреки тежките атмосферни условия", коментира Ромео.