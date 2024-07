Остров Света Анастасия ще е домакин на тридневен музикален фестивал в края на юли

Тридневен музикален фестивал All The Way с международни участници ще се проведе на остров Света Анастасия между 24 и 26 юли, съобщават от пресцентъра на общинската администрация в Бургас.

В първия ден ще гостува гръцкият изпълнител Аристос Константину и неговата музикална група, известни със съчетаването на традиционни гръцки мелодии с модерни музикални елементи.



На 25 юли гостите на фестивала могат да посрещнат залеза на острова заедно с диджеи от формациите World Up Records & Simonkeye.music.



За финала организаторите на All The Way ще обединят сили с Drops Events и ще представят диджей артисти от Англия и България, сред които ще са имена като Хю Харди от Hospital Records и Kanobie от Solvent Records. Заедно с тях ще се изявявт също имена от колективите HMSU, Creative Minds и RaveON.



Организаторите припомнят, че достигането до острова става с корабчета, чиито курсове до и от там във фестивалните дни ще са между 17:00 и 00:03 часа.