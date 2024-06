Русенската опера ще се включи с разнообразна програма в "Сцена под звездите"

Русенската опера ще се включи с разнообразна програма във фестивала "Сцена под звездите", който се организира от Общината в крайдунавския град. Това каза за БТА директорът на Държавната опера в Русе Пламен Бейков.

Първият оперен спектакъл ще бъде на 12-и юли тази година - "Риголето" от Джузепе Верди. Режисьор е Павел Герджиков, а диригент ще бъде Владимир Бошнаков. В ролята на Риголето ще се превъплъти баритонът Александър Крунев. Сценографията е на Иван Савов. Участват солисти, хор, балет и оркестър на русенската опера.

Ден по-късно - на 13-и юли, русенската опера кани публиката на концерт на Симфоничния духов оркестър от Алтещетен, Швейцария. В него ще участва и Глория Пенчева - мецосопран.

"Този концерт ще бъде своеобразен подарък от ансамбъла и неговия диригент маестро Бенямин Цвик, участник в ежегодните диригентски курсове, организирани от Държавна опера-Русе", обясни Бейков.

Предвидено е и дефиле на музикантите от оркестъра по централната пешеходна улица в Русе.

"Интересното е, че в програмата си те включват и български произведения от композитора Марин Големинов, които изпълняват и в Швейцария с голям успех", обясни Бейков.

Галаконцертът-спектакъл "Звезден час" ще се състои на 19-и юли. Ще прозвучат фрагменти от вечните опери на Джузепе Верди.

Участват солисти, оркестър и хор на Русенска опера, а диригенти ще бъдат Вилиана Вълчева и Димитър Косев.

Балетната трупа на русенската опера подготвя на 23-и юли "Балетен галаконцерт", който включва любими балетни ансамбли и солови изпълнения от премиерите през творческия сезон.

Хореографията е дело на Весела Василева и Наталия Осипова.

Концертът They Say Rock Is Dead? ще бъде представен на 28-и юли на сцената на открито. Ще участват солисти, хор и оркестър на русенската опера, и музикантите от рок групата "КИКИМОРА". Диригент ще бъде маестро Димитър Косев. Програмата включва изпълнение на хитове на известни рок групи.

Финалът на фестивала ще бъде с постановката на операта "Кармен" от Жорж Бизе на 31-и юли тази година. В главните роли публиката ще види Петя Цонева, Венцислав Анастасов, Цветелина Василева и Борис Луков. Диригент ще бъде маестра Вилиана Вълчева. Участват солисти, хор, балет и оркестър на русенската опера, както и русенската детска опера.

"С този спектакъл ще закрием достойно творческия си сезон", каза Бейков.