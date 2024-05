Германският пианист Себастиан Кнауер и италианският тенор Матео Фалчер идват за Pravets Art Nights

На 19 и 20 юли ще се състои музикалният фестивал Pravets Art Nights. Организатор е сдружението „Моцартови празници 04“, а Софийската филхармония е музикален домакин за втора поредна година, уточняват от филхармонията.

Първата вечер е посветена на музиката на Гершуин и е с участието на виртуозния германски пианист Себастиан Кнaуер, който, заедно с първия ни оркестър, ще представи „Рапсодия в синьо“. В програмата са включени и увертюрата Funny Face и сюитата „Порги и Бес“. Дирижира маестро Емил Табаков.

Оперната гала „Пучини завинаги“, посветена на 120 години от рождението на великия композитор, ще събере на 20 юли оперната прима Мила Михова и италианският тенор Матео Фалчер. Под палката на маестро Томас Рьоснер те ще представят арии и дуети от най-емблематичните опери на Пучини.

Себастиан Кнауер е роден на 29 юли 1971 г. в Хамбург. Има над 30-годишна кариера, започнала с концертния му дебют на 14 години. Има издадени 15 компактидска. За Berlin Classics, Warner Classics, Deutsche Grammophon и Naxos е записвал творби на Моцарт, Хайдн, Бетовен, Менделсон, Шуберт, Гершуин, Барбър, Бърнстейн и Копланд. Съвместният му проект с Даниел Хоуп – „Изтокът среща Запада“, печели наградата Echo Klassik (2005) и номинация за „Грами“. Концертът за пиано This is (not) Beethoven – Variations for Piano & Orchestra от композитора Араш Сафаян, издаден от BMG/Modern Recordings (2020) влиза в германските класации Classic Charts (№ 6) и в американските Billboard Charts (№ 15).

През 2012 г. Себастиан Кнауер основава собствен фестивал Мozart@augsburg и е негов художествен ръководител. На фестивала са участвали артисти като Филип Антремон, Марис Янсонс, сър Роджър Норингтън, Менахем Преслер, Андрас Шиф, Даниел Хоуп, Емануел Паю, квартетите „Емерсън“, „Артемида“, „Хаген“, симфоничните оркестри на Баварското радио и на град Бамберг, камерните оркестри на Цюрих, Виена и Париж. През 2017 г. той поема художественото ръководство и на Международния музикален фестивал в замъка Бад Берлебург, а през 2021 инициира още един фестивал – в град Аахен, под името Ludwig FUN Beethoven.

Матео Фалчер е възпитаник на миланската консерватория „Джузепе Верди“. По-късно усъвършенства вокалната си техника и натрупва опит в Академията за млади певци към Миланската скала, както и в академията „Родолфо Челети“, в Мартина Франка. Дебютът му е през 2010 г. в „Тайният брак“ на Чимароза като Паолино. Следват покани от различни театри в Италия за още роли – Рудолф от „Бохеми“, Ринучо от „Джани Скики“, Фентън от „Фалстаф“, Тебалд от „Капулети и Монтеко“, Алфред от „Травиата“, Херцога от „Риголето“.

Повече информация има ТУК.

/ДД