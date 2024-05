„Златна палма“ за късометражен филм бе присъдена на „Човекът, който не можеше да остане безмълвен“

„Златна палма“ за най-добър късометражен филм на 77-ия кинофестивал в Кан бе присъдена на „Човекът, който не можеше да остане безмълвен“ (The Man Who Could Not Remain Silent) с режисьор Небойша Слиепчевич, съобщи „Скрийндейли“.

Филмът с продължителност 14 минути е копродукция между Хърватия, България, Словения и Франция.

Действието се развива на 27 февруари 1993 г., край село Стрпци, в Босна и Херцеговина. Пътнически влак от Белград за Бар е спрян от паравоенни сили в операция за етническо прочистване. Докато измъкват невинните цивилни за саморазправа, само един човек от 500 пътници се осмелява да се изправи срещу тях.

Журито за късометражни филми с председател белгийската актриса Лубна Азабал избра победителя измежду 11 предложения от 10 държави, показани пред него ден преди церемонията по закриването.

Специално споменаване в същата категория на Фестивала в Кан получи късометражният филм Mau por um momento (“Лошо за момент”) с режисьор роденият в Германия португалец Даниел Соарес.