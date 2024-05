Inner Wheel представи изложба и дари арт пейки в Шумен

Неправителствената организация Inner Wheel представи постерна изложба и дари две арт пейки в Шумен. Експозицията представя историята и успехите на Inner Wheel по света и у нас. Подредена е на площада пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев". Пейките, които са дарение от организацията за гражданите на Шумен, са разположени зад паметника на Добри Войников, на централната улица на града. На облегалките на пейките са изобразени ликовете на двама видни шуменски възрожденци - Васил Друмев и Добри Войников.

"Тази година празнуваме 100-годишнината от създаването на световната доброволна организация на жени от целия свят Inner Wheel. Нашият клуб в Шумен, който съществува вече 24 години, реши да отбележи този юбилей на Inner Wheel като предоставим на вниманието на гражданите и гостите на града тази изложба" каза Лиляна Каракашева, президент на Inner Wheel - клуб Шумен. Тя съобщи, че всички клубове са обединени в национална организация и че в шуменския клуб членуват 20 дами, а в България има 23 клуба.

Откриването на изложбата на Inner Wheel в Шумен уважиха с лично присъствие кметът на Шумен проф. Христо Христов, членове на неговия екип, общински съветници, директори на културни и образователни институции, интелектуалци и творци от Шумен.