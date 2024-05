Максим Ешкенази и дивите на Русенската опера изнасят концерт-спектакъл

Русенската опера ще представи тази вечер концерт-спектакъла "Максим Ешкенази и дивите на Русенската опера" в Доходното здание в крайдунавския град. Това съобщи пиарът на културния институт Диана Димитрова.

В програмата са включени арии и ансамбли от опери, оперети и мюзикъли.

Диригент ще бъде Максим Ешкенази. Участват солисти и оркестър на Русенската опера.

"В този концерт любимата ни публика ще може да види и чуе всички нас - красиви и неотразими, изпълняващи любими песни, арии и дуети от най-различни музикални жанрове", казва солистката Петя Цонева.

Глория Пенчева обяснява, че за първи път ще работи с маестро Максим Ешкенази, което е чест за нея.

"Ще изпея моя любима песен от детския анимационен филм "Принцеса Анастасия" - "Някога през декември". Никога не съм я пяла и това ще е моя сбъдната мечта", казва Пенчева.

Тя ще изпълни също "Вървят ли двама" на Мария Нейкова от филма "Козият рог", както и My Heart Will Go On на Селин Дион от филма "Титаник".

Нели Цветкова заяви, че ще представи любими песни, с които ще пренесе публиката в света на мюзикъла.

По думите на Владислава Гарвалова на концерта заедно с нейната колежка - мецосопраното Андреана Николова, ще изпълнят "Баркарола" на Офенбах от операта "Хофманови разкази".

"Ще пренесем зрителите мислено в една топла лятна нощ на приказна веранда, на която ще подухва нежен вятър, и ще изпеем една от най-красивите мелодии за взаимната любов и споделеното щастие", казва още Гарвалова.