Black Tooth и Siamese са специални гости на концерта на Кори Тейлър в София, съобщават организаторите от Fest Team.

Black Tooth е метъл банда, основана през 2004 г. в Анкара, Турция, от Туна (вокал), Дениз (бас) и Утку (барабани). Смятат се за първия и единствен представител на жанра „южняшки метъл“ от Турция. Имат три албума и са били част от OzzFest и Sonisphere, споделяли са една сцена с Pantera, Lamb of God, Rammstein, Metallica, Down и много други.

Siamese е постхардкор група от Дания. Съчетава тежки рифове с мелодични вокали. Работи с артисти като Dead by April, Oceans Ate Alaska, Coheed and Cambria, Dead Letter Circus. В началото на април пусна нов сингъл – Through My Head с Resolve, част от предстоящ нов албум.

Както писа БТА, Кори Тейлър идва в София за самостоятелен концерт на 30 май на „Арена София“ (столичен колодрум) в Борисовата градина. Българската дата е третата от самостоятелното турне на артиста, което започва на 26 май в Истанбул. На живо ще звучат песните от актуалния албум на Тейлър, както и песни от групите, в които той е вокалист – Slipknot и Stone Sour.

/ДД