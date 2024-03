"Дюн: Част втора" събра над половин милион лева за първия си уикенд у нас

Очакваното продължение на Дени Вилньов по романа на Франк Хърбърт "Дюн: Част втора" превзе половината от екраните в страната, сочат обобщените данни от киносалоните у нас. Продължението на борбата на Пол Артеидски в почти тричасовия филм е показвано на 100 екрана едновременно у нас и за миналия уикенд са го гледали 35 697 зрители, като са отчетени 546 366 лева от билетите им.

На втора позиция е руската анимация "Кучета в операта". Изпълнената с музика от Бизе история за уличното куче Самсон, което се влюбва в Марго, и как накрая двамата трябва да открият открадната корона, е вече втора седмица в кината, като са я гледали 8 726 зрители и има 98 721 лева приходи от билетите им.

Трето място заема "Тримата мускетари: Д`Артанян" на французина Мартен Бурбулон. Вървящият по книгата на Александър Дюма сюжет отново ни връща в историята за гасконеца, Констанс, Атос, Портос, Арамис и Ришельо, но с по-нов прочит, който вече са видели 6 458 зрители, а приходите за двете седмици на екран са 84 422 лева.

На четвърто място е Дакота Джонсън в "Мадам Уеб", последният филм от поредицата на "Марвел". Виденията на Касандра Уеб, които й помагат да се свърже с още три жени, предопределени за общи дела в бъдещето, са гледани 17 280 зрители, а за трите седмици в кината парите от билети са 243 713 лева.

Българският "Уроци по немски" е на пето място по зрителски интерес след миналия уикенд. Неволите на опитващият се да оправи нещата в България Никола, преди да замине за Германия, са вече седмица в кината и са гледани от 6 609 зрители, а отчетените приходи са 76 174 лева.

На шеста позиция е Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training. Японската манга за Танджиро, който иска да върне отново малката си сестра при хората, след като е превърната в демон, е втора седмица в кината, като вече е със 7 095 зрители и 93 661 лева приходи от билетите им.

Седмо място е за "Уонка", който отбелязва трети месец сред 10-те най-гледани филма. Историята, започнала от "Чарли и шоколадовата фабрика", в която светът се запозна с известния шоколатиер, придружена с много песни, е гледана от общо 73 745 зрители и има 901 424 лева приходи от билетите им.

Осма позиция е за втората премиера от миналия петък - датският "Обетована земя". Разказът за капитан Кейлен, който трябва да построи колония в датската пустош, но се сблъсква с местния владетел, е с вече 1 545 зрители и 18 434 лева приходи.

На девета позиция е третата премиера - норвежката анимация "Луис и Лука: Мисия до Луната". Как норвежците се включват в международната надпревара до Луната, са гледали вече 1 600 зрители, а приходите от билетите им са 17 682 лева.

Десето място е за романтичната комедия "Обичам да те мразя", която отбелязва вече втори месец на екраните. Първоначалната среща, след която следва ледена омраза и второто влюбване, разказани във филма, вече са гледали 49 888 зрители, а отчетените приходи са 646 959 лева.

Миналият уикенд в киносалоните са били общо 53 608 зрители, като всеки втори е гледал "Дюн 2". Миналата година по същото време на кино са били 61 363 души, като един на всеки трима е предпочел "Крийд 3".