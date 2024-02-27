Камерен оркестър "Дианополис" - Ямбол ще изнесе концерт, посветен на юбилейни годишнини на Любомир Пипков и Константин Илиев

Ямболският камерен оркестър "Дианополис" ще отбележи с концерт 120 години от рождението на Любомир Пипков и 100 г. от рождението на Константин Илиев, съобщиха от формацията. Музикалното събитие ще е на 10 март в Културно-информационния ценър "Безистен". Гост-диригент ще е Драгомир Йосифов, а солист – пианистката Мария Славова.

Концертмайстор е ръководителят на оркестъра Красимира Султанова (цигулка). В тематичния концерт ще прозвучат Симфония № 4 оп. 70 за струнен оркестър от Любомир Пипков и две произведения на Константин Илиев – "Страници от албум" (1972) и Solo per ClaviStella (1988). В програмата са включени също Адажио и Фуга c-minor от Моцарт.