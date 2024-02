Японската манга Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba е най-гледаният филм у нас

В последният уикенд на февруари японската манга Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training се хареса най-много на зрителите у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Присъединяването на героя Танджиро към Корпуса на убийците на демони след смъртта на семейството му е видяно вече от 4 086 зрители и има 56 112 лева от билетите им.

На втора позиция е „Мадам Уеб“, разказващ историята на един героите от комиксите на „Марвел“. Как Дакота Джонсън в ролята на Касандра Уеб се сдобива с ясновидски способности и се изправя пред мрачни тайни за десетте дни в кината са разбрали 14 247 зрители, а приходите от билети са 202 788 лева.

Трета позиция в топ 10 е за втората премиера от миналия петък – „Кучета в операта“. Руската анимация за скриването на уличното куче Самсон в Метрополитън опера в началото на миналия век е гледана от 3 599 зрители и има 40 698 лева приходи.

На четвърто място е третата премиера от миналия уикенд – „Тримата мускетари: Д’Артанян“. Френският филм по романа на Александър Дюма на режисьора Мартен Бурбулон, който преди година излезе в останалите страни на Европа, разказва историята на младия гасконски благородник, който спасява отвлечено момиче. Той е гледан от вече 3 018 зрители и отчита 40 636 лева приходи от билети у нас.

Пета позиция е за четвъртата премиера от края на миналата седмица - българския „Уроци по немски“. Историята на Никола, който преди да замине да работи като шофьор в Германия, се опитва да скрепи разкъсаните си отношения тук, е гледана вече от 2 732 зрители и има 29 820 лева от билетите им.

Шесто място е за биографичната драма „Боб Марли: One love“. Разказът за живота и творчеството на реге звездата е вече втора седмица в кината и отчита 8 746 зрители и 113 587 лева приходи.

На седмо място е българският „Пулсът на танца“, който е вече трета седмица сред най-гледаните филми у нас. Превръщането на малката Мартина в шампион по спортни танци е проследено от вече 18 308 зрители и има 215 841 лева приходи от билетите им.

Осма позиция заема комедията „Обичам да те мразя“. След седем седмици филмът за втория шанс в любовта, в който двама се влюбват отново след като първо се намразват, е с 48 060 зрители и 621 659 лева приходи.

На девето място сред първите 10 е „Уонка“, който бележи вече единадесета седмица на големия екран у нас. Филмът за най-любимия герои от „Чарли и шоколадовата фабрика“, който е изпълнен с много музика и песни, е с общо 72 025 зрители и 879 831 лева приходи.

Десето място заема екшънът с Джейсън Стейтъм „Пчеларят: Смъртна присъда“. Разследването на героя му, пенсиониран агент от свръхтайна организация, в което стига до върха на щатската администрация, за да разплете финансови измами, е видяно вече от 57 975 зрители, а за почти два месеца на екран има 774 861 лева приходи.

Извън първите десет филма са още четири премиери от миналата седмица. „Голда Меир: Желязната лейди на Израел“ с Хелън Мирън в главната роля, разказващ за първата жена премиер на Израел, е със 135 зрители и 2 675 лева. „Апокалипсис в планината“ за спасяването на затрупани в тунел след огромно земетресение е със 138 зрители и 2 093 лева. „Триумфът: Вдъхновяваща история за пинг-понг“, който разказва за възраждането на китайския национален отбор по тенис на маса е гледан от 81 зрители и има 1 240 лева. „Смъртоносна зона“ за битката на гранична полиция на Китай с наркотрафикантите на югозападната граница е вече с 65 зрители и 995 лева приходи.

През миналия уикенд в киносалоните са били общо 31 928 зрители. Миналата година по същото време на кино са били общо 36 857 души.