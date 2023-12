Лора Линч от групата "Дикси чикс" загина в автомобилна катастрофа

Лора Линч, една от основателките на американската кънтри група "Дикси чикс", загина в автомобилна катастрофа близо до град Ел Пасо, Тексас, съобщиха световните осведомителни агенции.

"Шокирани и натъжени сме да научим за смъртта на Лора Линч", написаха в социалните мрежи от групата, която се преименува на "Чикс" през 2020 г. "Лора беше ярка светлина... нейната заразителна енергия и хумор придадоха искра на ранните дни на нашата група".

Линч основава популярната група през 1989 г. в Далас заедно с Робин Лин Мейси и сестрите Марти и Емили Ъруин. Групата изпълнява кънтри и блуграс музика. Преди Линч да напусне през 1995 г., "Дикси чикс" издават три албума - Thank Heavens for Dale Evans, Little Ol' Cowgirl и Shouldn't a Told You That. Успехът идва през 1998 г. с албума Wide Open Spaces.