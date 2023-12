Ники Минаж за трети път е начело на класацията на "Билборд" за албуми

Албумът Pink Friday 2 на Ники Минаж дебютира под номер едно в класацията "Билборд 200", като така постави певицата за трети път начело на чарта след Pink Friday: Roman Reloaded през 2012 г. и дебютния й студиен албум Pink Friday през 2011 г.

Pink Friday 2 отчете 228 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ в първата си седмица на пазара, приключила на 14 декември, сочат данни на Luminate. Това е рекорд за албум на рапърка за второто десетилетие на века и за аренби/хип-хоп албум на жена тази година.

На втора позиция остава 1989 (Taylor's Version) на Тейлър Суифт със 109 000 еквивалентни единици. За пръв път от девет месеца на първа и втора позиция в класацията са албуми на жени. Освен това тази седмица за пети път Ники Минаж и Тейлър Суифт заемат двете водещи позиции в чарта.

Дрейк е на трето място в албумната класация тази седмица с бившия си албум номер едно For All the Dogs. Дрейк има колаборации с Ники Минаж в Pink Friday 2.

Тейт Макрей бележи първи албум в топ 10 на албумната класация с Think Later, който тази седмица заема четвърта позиция в чарта.

Майкъл Бубле запазва пето място с Christmas, следван от Морган Уолън и One Thing at a Time, Midnights на Тейлър Суифт, SOS на Сиза, Lover и Folklore на Тейлър Суифт.