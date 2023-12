Студенти по класическо пеене представят концерта-спектакъл „Коледна суматоха“ на видинска сцена

Студентите от класа по класическо пеене на проф. Иванка Нинова и асистент Ева Перчемлиева заедно с музикантите на Симфониета Видин ще представят концерта-спектакъл „Коледна суматоха“. Включени са класически и поп изпълнения на известни коледни песни. Режисьор на спектакъла е Явор Радованов, каза за БТА проф. Нинова.

White Christmas, Jingle Bells Rock, Once upon a December, Ave Maria, O Holly Night, Tannenbaum, Happy New year са само част от заглавията, подготвени от талантливите изпълнители. Публиката ще чуе и техни хорови изпълнения с диригент Велислава Скрильова. Спектакълът е изпълнен с енергия и заряд, каквито само младите хора притежават, уточни проф. Нинова. Тя покани видинчани и гостите на дунавския град на празничния концерт, за да се заредят с настроение за предстоящите празници Рождество Христово и Нова година.

За публиката студентите са подготвили и изненада – всеки зрител на влизане в залата ще получи малък подарък.

Концертът е на 7 декември във видинската зала „Филхармония“.