Инсталация на Недко Солаков беше открита в музея „Белведере“

Инсталацията на Недко Солаков A Cornered Solo Show #3 (with Charles Esche as my artistic conscience), открита във виенския музей „Белведере“, конфронтира посетителя с темите на изкуството на твореца и го въвлича по закачлив начин във вътрешен диалог със съвестта на художника в лицето на своя дългогодишен приятел, куратора Чарлз Еше. Инсталацията е разгърната в един ъгъл на музея, където се намира гардеробът за посетителите и представлява колаж от картинни и текстови елементи.

A Cornered Solo Show #3 е третата инсталация към изложбената серия на Недко Солаков, чиито предходни проекти можеха да се видят в MAXXI в Рим и в MUDAM в Люксембург.

На стената Недко Солаков е написал: „С удоволствие бих организирал голяма самостоятелна изложба в някоя от великолепните зали на „Белведере“. Някой ден това наистина може да се случи, така че защо да не помисля предварително как да изглежда изложбата? Публиката в този изключително добре посещаван музей е взискателна. Как да се подготвя? "Марш в ъгъла, 65-годишен мечтател! Преди да нямате ясна представа как трябва да изглежда изложбата Ви, останете там!“ Така говореше съвестта на моя художник в лицето на моя стар приятел и виден куратор Чарлз Еше. И така, за да направя много спонтанно и обичащо изкуството впечатление пред моята съвест, т.е. Чарлз, реших да запиша мислите и възраженията си, въпросите и отговорите си върху изключително спонтанно изработени изрезки от грундирано платно, което от десет години стои навито в ъгъла на ателието ми.“

Инсталацията ще остане в „Белведере“ до 19 юни 2024 година.

(Снимката може да бъде използвана само като илюстрация към тази новина)