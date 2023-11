Галерия „Академия“ показва изложба с пейзажи на Мариана Смит

Галерия „Академия“ на Националната художествена академия (НХА) показва изложбата Liminal на Мариана Смит. Авторката е в България по покана на организационния комитет на деветото триенале на графиката в София на Съюза на българските художници (СБХ) като член на международното жури за определяне на наградния фонд. Откриването е на 23 октомври, съобщават организаторите.

Мариана Смит ще проведе и тридневен майсторски клас по фотогравюра със Solar Plates в графичната база на НХА. Участници ще са преподаватели, студенти и ученици.

„Изложбата Liminal включва пейзажи, свързани с различни места, като Венеция, пространствата Burren в Ирландия, калифорнийските секвои, както и творби, базирани на лични спомени“, разказва авторката.

По думите ѝ най-новите пейзажи са фокусирани върху секвоите, тяхната красота и белезите от горските пожари. „Те са създадени през 2023 г. по време на творческия ми престой в Kala Art Institute в Бъркли и работата на място в калифорнийските държавни паркове Big Basin Redwoods и Henry Cowell Redwoods. Това са свидетелства за овъглените останки на величествените секвои, за тяхната сюрреалистична красота. Тяхната временност е много осезаема, когато човек се разхожда из парковете, белязани от причинените от климатични изменения пожари“, допълва Мариана Смит.

Експозицията Liminal в галерия „Академия“ е част от културния календар на Столична община. Изложбата е първата от поредицата изложби и културни събития от програмата на триеналето.

Мариана Смит е доцент по визуални изкуства в Stockton University. Води класове по рисуване, графика и съвременни методи на графичен печат и арт книги. Тя има две бакалавърски степени от Moscow College of Applied and Industrial Arts и Columbus College of Art and Design, щат Охайо, и магистърска степен по изящни изкуства от Университета „Корнел“.

В своята артистична практика тя използва графика, живопис и видео инсталация. Нейни творби са представяни в САЩ, Италия, Тайван, Китай, Ирландия, Нова Зеландия, Гуам и Армения.

