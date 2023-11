Почина барабанистът и съосновател на Kool & The Gang Джордж Браун

Джордж "Фънки" Браун, съосновател и дългогодишен барабанист на група Kool & The Gang, участвал в създаването на хитове като Too Hot, Ladies Night, Joanna и Celebration, е починал в Лос Анджелис на 74 години, съобщи Асошиейтед прес.

Браун е загубил битката с рака, се посочва в съобщение от Universal Music. По-рано тази година той се оттегли от сцената след почти 60 години и разкри, че е диагностициран с четвърти стадий рак на белите дробове.

Група Kool & The Gang има продадени милиони записи музика в привлекателната смес от джаз, фънк и соул или както Браун обичаше да я определя - "звукът на щастието".

През 1964 г. Браун е съучредител - заедно с басиста Робърт "Кул" Бел, брат му Роналд Бел и китариста Чарлз Смит - на групата носител на награди "Грами", която първоначално е наречена Jazziacs. След няколко години лутане, промени в състава и името на групата, Kool & The Gang блесна в средата на 70-те години с Jungle Boogie и Hollywood Swinging. До средата на 80-те години групата е на върха на славата с хитове като Cherish, Joanna и Celebration, която превзема върховете на музикалните класации и е предпочитана за празничен музикален фон оттогава.

Браун продуцира последния албум на групата People Just Wanna Have Fun през 2023 г. и издава мемоарите си Too Hot: Kool & The Gang & Me.