Бой Джордж се завръща на Бродуей с мюзикъла "Мулен руж"

Бой Джордж - културна икона от 80-те години на миналия век, се завръща на Бродуей с "Мулен руж! Мюзикълът", предаде Асошиейтед прес.

Певецът и текстописец, чиито хитове включват Karma Chameleon и Do You Really Want to Hurt Me, ще влезе в ролята на собственика на клуб "Мулен руж" Харолд Зидлер от адаптацията на филма на режисьора Баз Лурман от 2001 г.

Изявите на Бой Джордж започват на 6 февруари и ще продължат до 12 май 2024 г., като той ще поеме ролята от Тайтъс Бърджис.

Шоуто за събитията в парижки нощен клуб от началото на века е осъвременено с мелодии като Single Ladies и Firework, както и с големия хит Lady Marmalade. През 2021 г. "Мулен руж" спечели десет награди "Тони", включително за най-добър нов мюзикъл.

Бой Джордж се качи за последен път на бродуейска сцена през 2003 г. с "Табу", на който написа музиката и текста. Критиците до голяма степен не харесваха представлението, което разказва част от историята на живота му. Той също участва в "Табу", но не игра себе си, припомня Асошиейтед прес.