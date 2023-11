Роденият в Нигер музикант Бомбино ще има концерт в София

Омара Бомбино Моктар ще има концерт в София с музикантите си Кори Уилхелм (барабани и калабаш, САЩ) и Юба Диа (бас, Мавритания). На 8 ноември в Mixtape 5 те ще представят издаденият тази година албум Sahel (2023), съобщават организаторите от „Аларма пънк джаз“ и Wrong Fest.

„Не виждам китарата като пушка, а като чук, с който да съградя дом за туарегския народ“, казва Бомбино. Наричан е „туарегският Джими Хендрикс“ от Агадез, Нигер.

Омара Бомбино Моктар е роден на 1 януари 1980 в Тидене, на 80 км от Агадез, центъра на туарегската цивилизация в Нигер. С избухването на Туарегското въстание през 1990 г. семейството му бяга в Алжир.

Електрическата китара открива в тийнейджърските си години в Алжир и Либия, учейки се от видеозаписи на Джими Хендрикс и Марк Нопфлър. През 1997 г. се завръща в Агадез. Само десетилетие по-късно за първи път е издадена негова музика под името Group Bombino – в концертния албум Guitars From Agadez, Vol.2 (2007) на сиатълския лейбъл Subleme Frequencies. Тогава избухват нови туарегски бунтове в Нигер, електрическата китара е забранена за туарегската общност, тъй като централната власт вижда в нея символ на бунта. Двама от тогавашните членове на групата на Бомбино са екзекутирани, а той самият успява да се спаси в Буркина Фасо.

Tам се присъединява към групата Tidawt, също изгнаници от Нигер, с които е поканен за първи път и в САЩ като част от фестивал, посветен на туарегската култура. Американският саксофонист Тим Райс пък го кани за специален проект, посветен на музиката на „Ролинг стоунс“, като накрая Бомбино свири заедно с Кийт Ричардс и Чарли Уотс в една от песните.

В Буркина Фасо Бомбино среща филмовия продуцент Рон Уаймън, който му помага да направи добри записи на музиката си. През 2010 г., след утихването на конфликта и помирението между враждуващите страни, той се завръща в Нигер, където изнася концерт в пустинята пред над хиляда души, документиран във филма Agadez, the Music and the Rebellion.

Дан Ауербах от The Black Keys продуцира албума му Nomad (2013), издаден от Nonesuch Records. Междувременно военното напрежение в северната част на Мали ескалира и пътищата на Бомбино и на Tinariwen (най-известната туарегска група в света, доайените на т. нар. „пустинен блус“) се пресичат за поредица от концерти в Париж, с които те обръщат вниманието на света към проблемите на туарегите в Северна Африка.

Следва американско турне, съвместни концерти с Робърт Плант, Gogol Bordello и Амаду & Мариам, участия в лайв сешън форматите на KEXP и Tiny Desk, a шестият студиен албум на Бомбино – Deran (2018), записан в студио, собственост на краля на Мароко, е номиниран за „Грами“ в секцията „Най-добър уълрд мюзик албум“.

